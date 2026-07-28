Detenida una mujer por agredir y amenazar a su madre en Vilagarcía

Coche de la Policía Local en una foto de archivo

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron esta tarde a una mujer que, presuntamente, amenazó y agredió a su madre en una vivienda ubicada en la calle Gumersindo Nartallo. Fue al filo de las seis de la tarde cuando un peatón que pasaba por la zona alertó a los servicios de emergencias dado que la progenitora se encontraba en el balcón gritando: "MI hija me quiere matar, socorro, llamen a la Policía Local".

Las patrullas municipales se desplazaron de inmediato hasta el lugar en donde varios vecinos ya les esperaban. Una vez dentro de la vivienda, y tras poner a salvo a la madre, comprobaron que la ahora detenida se había atrincherado en una de las habitaciones armada con un cuchillo. Tras la mediación de los agentes lograron que entrara en razón y que se entregara. La mujer recibió atención médica urgente, dado que presentaba heridas en los brazos. Fue atendida en el lugar por una ambulancia medicalizada del 061.

Tras recibir el alta médica los agentes la trasladaron a los calabozos y la mujer pasará a disposición judicial en las próximas horas. Es investigada como presunta autora de un delito de violencia en el ámbito familiar.