AmarCarril te lleva a conocer Cortegada a través del ancestral ‘Camiño do Carro’

Imagen de una anterior visita a través del camino tradicional G.S.

Quienes no conozcan la isla de Cortegada o nunca hayan recorrido el tradicional ‘Camiño do Carro’ no tienen excusa para no hacerlo este año. AmarCarril hará de guía excepcional para una propuesta que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de agosto. Son las tres jornadas en las que la marea permite recorrer a pie de forma cómoda el espacio que separa el casco urbano de Carril con la isla arousana.

El coste de la actividad es de 15 euros por persona y el horario es a las diez de la mañana el día 13 y a las once el 14 y el 15. La duración de cada excursión – que incluye visita guiada– es de hora y media. El punto de encuentro será, como cada año, en la rampa de A Concha, en Carril.

Desde la organización recomiendan llevar ropa corta, calzado que se pueda mojar y tanto una muda para cambiarse como zapatos secos. También agua y protección solar. Las personas interesadas pueden inscribirse en el número de teléfono 626 249 725 o en el correo info@amarcarril.es.

Con Arousa Moza

AmarCarril también ejercerá de guía en la excursión que organiza Arousa Moza para conocer Cortegada el domingo día 12. Es gratis y para jóvenes de entre 12 y 30 años. La visita durará de 16:30 a 20 horas.