Ravella liberará 335.358 euros para poder asfaltar Rodrigo de Mendoza

Imagen de archivo de Rodrigo de Mendoza durante la realización de los trabajos Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía espera sacar adelante en el pleno de esta semana una modificación de crédito que permitirá liberar 335.358 euros para el asfaltado integral de la avenida Rodrigo de Mendoza y Valle-Inclán. Esta cantidad se sumará a la que ponga Augas de Galicia para reparar así los daños ocasionados por las obras de los tanques de tormenta. Ambas administraciones firmarán un convenio de colaboración y el Concello quiere que los trabajos de reparación se ejecuten cuanto antes al ser dos de las principales arterias de circulación en la ciudad.

La cantidad que debe aportar la administración local está reservada en el capítulo de inversiones del presupuesto municipal de 2026. Sin embargo, dado que es Augas de Galicia la que va a contratar la obra directamente para agilizar le procedimiento, la cantidad que aporta el Concello no puede figurar como inversión, sino como colaboración con otras administraciones. Desde Ravella señalan que la modificación que se ejecutará si se cuenta con apoyo en el pleno es un mero tecnicismo contable, pero que es indispensable para poder suscribir el convenio con la Xunta de Galicia.

Grave deterioro

Las obras de los tanques de tormenta tanto en Fexdega como en el entorno de la Praza de Abastos servirán para actuar debidamente ante posibles vertidos al río. Sin embargo también han tenido su cara B. Primero porque los trabajos se han alargado más de lo esperado (de hecho, todavía siguen) y segundo porque el tránsito constante de maquinaria pesada han dejado importantes daños en el pavimento. Algo que la ciudadanía ha criticado en más de una ocasión.

El alcalde, Alberto Varela, explicó en su día que no quiere que esos viales queden con parches, de ahí que se haya sumado a la colaboración con Augas para que el asfaltado sea completo.

Así pues el convenio incluirá la pavimentación total de la avenida Rodrigo de Mendoza entre la rotonda de Luz Salgada y la intersección con la Praza Ramiro Carregal (la entrada al aparcamiento trasero del recinto ferial). En el caso de Valle-Inclán se asfaltará el carril municipal desde la desembocadura del río de O Con hasta la punta del muelle de Ferrazo, justo en donde se inicia el paseo de Canelas. Todo ese tramo contará con un nuevo pavimento.