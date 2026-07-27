El Curtas acogerá un encuentro profesional de cine y premiará al mejor proyecto

Un photocall en una de las ediciones del Curtas Mónica Ferreirós

Vilagarcía tendrá el 24 de octubre la primera edición del ‘Curtas Imaxina’, la Xornada de Encontros Profesionais e Mercado de Proxectos de Cine Fantástico de Galicia. La propuesta llega de la mano del Festival do Imaxinario, que da un paso más en consolidarse como referente en la industria.

En esa jornada convivirán cineastas consolidados con nuevos valores. Habrá presentaciones públicas, sesiones de networking e itinerarios de reuniones privadas. Los seleccionados podrán poner a prueba la viabilidad comercial de sus propuestas y tejer alianzas estratégicas para llevarlas a cabo.

Inscripciones y requisitos

Las personas interesadas en participar pueden anotarse desde ya y hasta el 20 de septiembre. La convocatoria se dirige a directores y guionistas. También a productoras independientes. Es necesario tener 18 años y contar con un proyecto en fase de desarrollo y producción encuadrado dentro del cine fantástico, la ciencia ficción o el terror. Se aceptan largometrajes, cortos y series, ya sean de ficción, animación o documental. La inscripción debe formalizarse en la web del festival. De entre todas las opciones un comité seleccionará un máximo de 15 propuestas, que se darán a conocer el 5 de octubre.

Los proyectos seleccionados dispondrán de unos 10 minutos de exposición para defender su trabajo ante un panel de profesionales y empresas del sector audiovisual. El galardón al Mellor Proxecto Curtas Imaxina está dotado con un premio de 666 euros.

Además del espacio de presentación la jornada incluirá momentos de intercambio distendido con pausas para el café y cóctel para las personas participantes y que estarán orientados a fortalecer el tejido industrial e impulsar la fuerza del audiovisual fantástico gallego e internacional.