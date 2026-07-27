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Vilagarcía

El Concello saca a licitación por 135.000 euros la segunda fase de mejora en Aquilino Iglesia

Fátima Frieiro
27/07/2026 18:22
Imagen de la primera fase de reforma de la calle en Os Duráns
G.S.
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La mejora integral de la calle Aquilino Iglesia, en el barrio de Os Duráns, da un paso más. El Concello acaba de sacar a licitación la segunda fase del proyecto de accesibilidad. Una actuación que el gobierno local estima que ascenderá a 135.000 euros. Las empresas interesadas disponen ahora de veinte días para presentar sus ofertas. Ravella financiará la actuación con cargo al Plan +Provincia.

Los trabajos seguirán la estética del primer tramo de la calle, creándose una plataforma única de uso compartido, aunque de prioridad peatonal. La calle ganará en amplitud gracias al retranqueo de un muro en la finca en la que se habilitará el comprometido aparcamiento disuasorio.

El proyecto también incluye la renovación de las redes de saneamiento, la instalación de canalizaciones, la mejora de la iluminación incorporando la tecnología led y la colocación de bancos.

El estacionamiento

Por otra parte el ejecutivo llevará al pleno de esta semana una modificación de crédito para poder disponer de 41.000 euros para acondicionar la finca situada frente al parque infantil de Os Duráns y convertirla en estacionamiento para una capacidad de 270 plazas.

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