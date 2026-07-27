Carril combate la ola de calor con fiesta de la espuma y la regata de barcaños en la playa de A Covacha

El centro neurálgico fue en la playa de A Covacha Mónica Ferreirós

Los niños y niñas de Carril disfrutaron del mejor antídoto contra las altas temperaturas de la nueva ola de calor. Todos se lo pasaron en grande en la ya tradicional fiesta de la espuma y en la regata de barcaños de la playa de A Covacha. Dos citas indispensables cada San Fidel, que dijo adiós a la edición de este año. Lo hizo además después de cuatro días de fiestas, dado que enlazaron los festejos del Santiago Apóstolo con los del mártir.

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Lo cierto es que, al contrario que lo que ocurre con otras tradiciones festivas, la regata de barcaños está más viva que nunca en la localidad carrilexa. Muestra de ello fue la gran participación de la edición de este año, con decenas de niños y niñas sacando su espíritu competitivo y – sobre todo– el de más camaradería con sus particulares contrincantes.

Carril culmina estos festejos y se da un respiro, aunque solo por un par de semanas. El fin de semana del 8 y el 9 acogerá su principal fiesta gastronómica, la de la Ameixa, que llega este año con novedades.