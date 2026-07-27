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Vilagarcía

Carril combate la ola de calor con fiesta de la espuma y la regata de barcaños en la playa de A Covacha

Los más pequeños se lo pasaron en grande en la última jornada de San Fidel y tras cuatro jornadas de fiestas

Fátima Frieiro
27/07/2026 19:33
Regata de Barcaños
El centro neurálgico fue en la playa de A Covacha
Mónica Ferreirós
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Los niños y niñas de Carril disfrutaron del mejor antídoto contra las altas temperaturas de la nueva ola de calor. Todos se lo pasaron en grande en la ya tradicional fiesta de la espuma y en la regata de barcaños de la playa de A Covacha. Dos citas indispensables cada San Fidel, que dijo adiós a la edición de este año. Lo hizo además después de cuatro días de fiestas, dado que enlazaron los festejos del Santiago Apóstolo con los del mártir.

Regata de Barcaños

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Lo cierto es que, al contrario que lo que ocurre con otras tradiciones festivas, la regata de barcaños está más viva que nunca en la localidad carrilexa. Muestra de ello fue la gran participación de la edición de este año, con decenas de niños y niñas sacando su espíritu competitivo y – sobre todo– el de más camaradería con sus particulares contrincantes.

Carril culmina estos festejos y se da un respiro, aunque solo por un par de semanas. El fin de semana del 8 y el 9 acogerá su principal fiesta gastronómica, la de la Ameixa, que llega este año con novedades.

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