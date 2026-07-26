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Vilagarcía

Vilagarcía contrata un sistema antihurtos para la Biblioteca que también agilizará los préstamos

Fátima Frieiro
26/07/2026 21:14
Imagen de estudiantes en la Biblioteca Municipal de Vilagarcía
G.S.
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El Concello de Vilagarcía ha decidido dotar a la Biblioteca Municipal de un nuevo sistema antihurtos que – además– servirá para llevar a cabo otras funcionalidades en este edificio ubicado en la calle Castelao.

En el inmueble existe un sistema de arcos de seguridad y de etiquetas visibles que sirven para prevenir los robos ocasionales que puedan darse de los fondos que existen. Esto asegura que la salida de los materiales se realice únicamente a través de los protocolos de préstamo oficial. Ahora el Concello acaba de adjudicar a la empresa Identification Care – por un importe de 11.983 euros– un sistema con tecnología RFID que no solo cumple la función de alarma, sino que agiliza los procesos de préstamo y mejora la gestión del inventario. Además dispone de un contador automático que facilita el recuento de usuarios de cara a las estadísticas anuales. Una mejora sustancial que servirá no solo para proteger los fondos, sino también para agilizar el trabajo de documentación por parte del personal del centro.

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