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Vilagarcía

O Sixto ficha a Los Satélites, Kubo, Capitol y Marbella para sus cuatro días de fiestas

Fátima Frieiro
26/07/2026 21:12
Una procesión anterior en O Sixto
M.F.
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O Sixto vivirá el próximo fin de semana sus fiestas más importantes del año y lo hará con una programación de primer nivel. Las celebraciones arrancan el sábado día 1 con la jornada en honor a San Fins. Por la mañana habrá alborada a cargo de Os Demos da Petada y a las doce y media será la misa cantada por el coro parroquial y la procesión. Por la tarde, a partir de las cinco, será la gran fiesta infantil y a las nueve habrá cine.

El ritmo no para el domingo, en honor a la Virxe do Carme. La alborada será a cargo de Os Xirifeiros de Carril y de Os Demos da Petaca. Justo a continuación será la procesión. A las nueve y media de la noche empezará la verbena con las orquestas Los Satélites y Ardores.

El lunes 3, O Sixto honrará a San Roque. Por la mañana la alborada será con el grupo de gaitas Treboada de Guillán y a las doce y media será la misa cantada por Raquel con su procesión. La sesión vermú estará amenizada por Dieguiño y la verbena, a las diez, por Capitol y Kubo.

El martes 4 será San Antón. La alborada será con la Banda de Música de Vilagarcía y Os Demos da Petaca. La sesión vermú estará amenizada por Fanfarria Furruxa y habrá churrasco gratis hasta fin de existencias. La verbena será con Marbella y con la orquesta Miramar.

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