La obra de la futura Estación Marítima encara su fase final para convertirse en referente

La futura Estación Marítima está en el Muelle de Pasajeros Mónica Ferreirós

La Estación Marítima de Vilagarcía está un paso más cerca. Las obras – que estaba previsto que terminasen en el mes de junio–continúan. Eso sí, con los retoques finales ya dentro del inmueble que hacen prever que el fin de las mismas está próximo.

Este punto –ubicado en el conocido como Muelle de Pasajeros– busca convertirse en referente en la Ría de Arousa y, por extensión, en la costa gallega a la hora de recibir pequeños y medianos cruceros. Además la vocación de la capital arousana no es otra que la de atraer a los turistas y visitantes náuticos tanto nacionales como internacionales. Un perfil con un elevado poder adquisitivo y cuya permanencia en la localidad redundaría positivamente en su sector servicios.

Además la Estación Marítima busca convertirse en complemento perfecto al albergue de Carril –incluido en la red del Xacobeo–, dado que el peregrinaje náutico está en auge de un tiempo a esta parte.

En la obra de este inmueble la Xunta de Galicia ha invertido casi un millón de euros. Según el proyecto a ejecutar, además de la pequeña terminal también se hará un centro de recepción de pasajeros. Este servirá de enlace no solo con otros atractivos que pueda ofrecer Vilagarcía a nivel turístico, sino también con el ya citado albergue de peregrinos de Carril.

Actuar en el que es el muelle de pasajeros no solo beneficiará a la rada o a los viajeros que llegan en barco, sino a la propia ciudadanía en general. Desde hace tiempo los inmuebles que allí se encontraban estaban en un importante estado de abandono. Ahora el lugar –una vez terminados los trabajos– lucirá de otra forma para disfrute de la ciudadanía. De hecho es un espacio con unas vistas privilegiadas utilizado para pasear.