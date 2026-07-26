Interceptan a dos menores de edad que conducían patinetes tras consumir alcohol

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a dos menores de edad que conducían patinetes eléctricos por la calle Primeiro de Maio, en la zona del polígono industrial de Trabanca Badiña. Era de noche cuando los municipales les dieron el acto tras detectar que en los vehículos de movilidad personal (VMP) circulaban dos personas, cuando lo permitido según la normativa vigente es únicamente de una. Al darles el alto los policías comprobaron que los menores que conducían habían consumido alcohol. Cabe recordar que la tasa máxima de alcohol en litro de aire expirado para menores de 18 años es de 0,0 miligramos.

No fue la única incidencia de estas características que se detectó a lo largo de la jornada. En el turno de mañana se instruyeron dos atestados en el juzgado, según fuentes policiales. El primero por una conducción bajo el influjo de bebidas alcohólicas. A ello se sumó la negativa de la persona conductora a someterse a las pruebas. El resto de la jornada transcurrió con tranquilidad en la localidad.