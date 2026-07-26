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Vilagarcía

Detenido por amenazar a policías que le hallaron hachís tras una pelea en A Mariña

Fátima Frieiro
26/07/2026 21:24
El hombre deberá pasar ahora a disposición judicial
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Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron este domingo a un individuo que – según fuentes municipales–les amenazó gravemente en un incidente registrado en la Avenida da Mariña. Fue a las ocho de la tarde cuando los municipales se acercaron hasta el lugar, en el que vieron a un hombre herido que –presuntamente– habría sido agredido por el ahora detenido. En el lugar el herido argumentó que se había caído, mientras que el detenido reaccionó hostilmente hacia los agentes negándose a enseñarles la documentación y lo que llevaba en una pequeña bandolera. Fue ahí donde se le intervino una pequeña cantidad de hachís. Tras interceptar la droga el hombre empezó a proferir amenazas contra los policías, intentando recuperar el material.

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