Aday González | “O mar ten un efecto kármico. Se a xente fose máis a pescar, iría menos ó psicólogo”
Practicamente recén nacido, o colectivo de afeccionados á pesca deportiva 'Cormoráns de Arousa' conta xa con máis dunha ducia de socios
Aday González foi o “culpable” de que a idea de formar un clube de pesca, xurdida nunha reunión de amigos, se fixese realidade. Ademais, moi rápido. Preparáronse os papeis en decembro, presentáronse en xaneiro e aprobáronse hai apenas catro meses. Hoxe González cóntanos que fan neste clube, Cormoráns de Arousa.
Son un clube de pesca deportiva. Cóntenos que é isto.
É un deporte no cal nos propoñemos, máis que pescar, desconectar. O mar ten un efecto kármico, psicolóxico, que funciona mellor que moitos fármacos. Doutra banda, damos con especies da zona que teñen un valor alimenticio e gastronómico elevado.
É competitiva?
Si. Hai probas oficiais da Federación e para esas hai que clasificarse cunhas probas internas dos clubes. Fanse unhas quendas para competir e, os que obteñan maior puntuación, van ás probas oficiais. Vai sumando puntos quen máis pesque. Establécese punto-gramo por especie.
Que especies capturan vostedes e que aparellos utilizan?
Este clube naceu porque á maioría gústalles moito a pesca do calamar e do choco. Segundo as modalidades tes unha serie de aparellos, canas...
Cada canto van pescar?
Como acabamos de empezar, pretendemos a partir de setembro facer eses torneos internos. Agora mesmo hai moita xente e turistas nos portos e coas normativas municipais, do 15 de xuño ata o 15 de setembro non se pode pescar de día nas praias, para non interferir cos bañistas.
Agora mesmo cantos son?
Pasamos da ducia, pero non sei a cifra exacta. Hai pouco tivemos unha charla, celebrada na asociación veciñal do Piñeiriño e impartida por Guillermo “Pichopesca”, á que acudiron unhas 35 persoas e delas, a metade xa son socias.
Hai moita afición, logo...
Si. Se calquera dá un paseo polos atardeceres no porto de Vilagarcía, verá moita xente practicando a pesca. Aquí temos tres especies: o choco, a rincha no verán e moi pouca lubina. A lubina que hai aquí sabe “Lepe”. As que viven nos portos é moi difícil pescalas.
Por que? Sabe escapar?
Non é que escape. É que lle podes presentar camarón, calquera tipo de miñoca, señuelo... pero son moi desconfiadas. Entre a zona dos pantaláns e a TIR podes ver lubinas de dous ou tres quilos, con 50 centímetros de auga.
Vostede lembra algunha captura especialmente importante?
Si, teño sacado róbalos de cinco ou seis quilos por detrás de Cíes e de Ons. Son picadas das que te acordas sempre e teño imaxes. Tamén recordo coller chocos e calamares e entrarme unha lubina na potera. Son cousas que pasan unha vez na vida.
Que fan con todo o que pescan?
Sempre autoconsumo. O cupo de chocos é de cinco quilos por persoa. Iso para un só domicilio é moito, entón reparto coa sogra, con meu pai, coa veciña... Evitamos a venda porque na pesca deportiva, se vendes, es un furtivo. Por culpa de catro personaxes que o fagan englóbase a todo un sector e iso non pode ser.
No clube que cuotas hai?
Hai dous tipos: unha que é simplemente a inscrición como socio do clube e, despois, outra que inclúe a tarxeta federativa, para poder competir nas competicións oficiais. A primeira son 25 euros ó ano e a segunda sobre 50.
Ademais de pescar, que outras actividades organizan?
Facemos charlas tamén. A primeira foi da pesca do egging, que é a sepia e o calamar. Queremos centrar estas charlas nas diferentes modalidades que imos realizar. Porémonos en contacto con membros doutros clubes para que veñan impartilas.
Pero para entrar no clube hai que saber algo previamente?
Non. Hai xente que leva pescando desde cativa e outra xubilada que busca unha actividade que facer. Estamos abertos a todo tipo de coñecemento. Calquera que chegue pode preguntar como se fai algo e aprender.
Ten algún risco esta afección?
Segundo a modalidade. Na pesca de surf casting, desde a praia, o maior risco é un tropezón na area. Na pesca de sepia e calamar no porto, tes un cantil, co cal podes caer. E na pesca a spinning na rompente, todos os anos o mar cobra algunha vida, porque estás nas rochas, podes pisar unha alga e esvarar, unha onda pódete levar...
Que beneficios ten a pesca?
Máis alá de capturar un peixe e ter a opción de devolvelo polo tamaño que teña, está a parte mental. Ir pescar é unha desconexión na natureza. Se a xente fose máis a pescar, iría menos ó psicólogo.
Vostede como se iniciou?
De cativo, no 89-90, cando en Vilagarcía aínda estaba aberta unha tenda de efectos navais emblemática. Aquilo era o Corte Inglés da pesca. Inicieime gracias a meu pai.
Hai que gastar moito en material para empezar a pescar?
Si e non. Eu vexo algo inútil comprar a cana e o carrete premium cando empezas. De inicio hai equipos moi asequibles. Calquera modalidade das tres que falei, cun presuposto de 150 euros, tes para meses.
Hai días de chegar sen nada?
Moitísimos. O pescador que di que pesca todos os días, minte. Eu, o 85% dos días volvo sen nada. E dese 85%, un 20% pode ser por devolución de peixes que non dean a talla.
O principal é ter paciencia?
Si. A xente cre que pescar é moi monótono. Facelo desde a praia ou coller calamar é máis estático, pero o spinning é moito máis dinámico. Probas un sitio, móveste, probas outro... Coas aplicacións de tracking de GPS temos feito oito quilómetros en 300 metros de costa nunha mañá.
Percorren toda Galicia?
A miña zona é a ría de Arousa, pero non descartes que un día pesquemos en Fisterra e outro en Oia. Animamos á xente que nos siga nas redes sociais.