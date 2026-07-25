Trasladan al Hospital a una mujer tras un incendio en su piso de Os Duráns

Fachada del Hospital do Salnés

Una mujer tuvo que ser trasladada esta mañana al Hospital do Salnés después de sufrir un incendio en su vivienda, ubicada en la calle Ramón Otero Pedrayo, en el barrio de Os Duráns, en Vilagarcía. El suceso fue a la una menos cuarto cuando las llamas afectaron a la campana extractora de un segundo piso. El incidente movilizó a los Bombeiros do Salnés, a Emerxencias y a agentes de la Policía Local. Una vez extinguido el fuego fue necesario ventilar el inmueble por la acumulación de gases. Aún así no fue preciso desalojar al resto del edificio.