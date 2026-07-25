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Vilagarcía

Herido leve el conductor de una motocicleta tras un choque con un turismo en Valle-Inclán

Fátima Frieiro
25/07/2026 14:35
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
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El conductor de una motocicleta que circulaba esta mañana por la avenida Valle-Inclán resultó herido leve tras chocar contra un turismo. Según fuentes policiales fue el coche el que adelantó a la moto para, a continuación, intentar acceder al aparcamiento que hay junto a la Praza de Abastos. Fue entonces cuando cortó la trayectoria de la motocicleta, cuyo conductor se cayó al suelo sufriendo heridas leves.

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