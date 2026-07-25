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Vilagarcía

Fallece un vecino de Vilaxoán que estaba en la playa de O Preguntoiro

El hombre estaba nadando cuando lo perdieron de vista

Fátima Frieiro
25/07/2026 21:53
El suceso tuvo lugar en la playa de O Preguntoiro
El suceso tuvo lugar en la playa de O Preguntoiro
Mónica Ferreirós
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Un vecino de Vilaxoán de 78 años de edad falleció esta tarde cuando estaban en la playa de O Preguntoiro. Fuentes de los servicios de Emerxencias señalan que el hombre estaba nadando, lo perdieron de vista y luego lo encontraron flotando. De inmediato se movilizaron todos los servicios médicos que, pese a reiterados intentos, nada pudieron hacer por salvar su vida.

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