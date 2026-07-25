El Concello recupera en septiembre el módulo del Labora Xove para formar en socorrismo

Pruebas de selección en un año anterior GonzaloSalgado

El Concello de Vilagarcía recuperará en el mes de septiembre el módulo de formación en socorrismo dentro del programa Labora Xove. La acción se desarrollará a partir del día 15 de ese mes y con ella se busca que 16 jóvenes tengan la oportunidad de formarse y, al mismo tiempo, encontrar una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. En el marco de estos talleres obtendrán un certificado de capacitación profesional, indispensable para empezar a trabajar.

En Vilagarcía habrá dos módulos diferenciados: por un lado el de socorrismo – que se recupera después de varias ediciones–y por otro el conservación y mantenimiento de espacios verdes.

Los requisitos son tener entre 18 y 30 años y los seleccionados tendrán contrato durante un año

El proyecto se enmarca en la iniciativa de empleo juvenil de la Xunta de Galicia y el Programa Operativo Fondo Social Europeo Plus FSE+ Galicia 2021-2027, que subvenciona el 60% de los 484.000 euros con el que está dotado el Labora Xove. El Concello será el encargado de seleccionar al alumnado y al personal, aportará los locales y se hará cargo de todos los gastos que conlleve. El proceso de selección se convocará en las próximas semanas.

Las personas interesadas deben estar incluidas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Xuvenil en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia. Los límites de edades para poder acceder a la formación son los 18 y los 30 años. En todo caso toda la información está en el portal web www.emprego.xunta.gal.

Tareas a realizar

En el primer módulo – además de la formación específica– el alumnado asistirá a los servicios municipales de Emerxencias y a la Fundación de Deportes en las actividades de vigilancia y auxilio en los espacios naturales y en las instalaciones acuáticas de titularidad municipal.

El segundo módulo se centra en la conservación y mantenimiento de parques, jardines y espacios públicos naturales. En el proyecto aprobado por la Consellería de Emprego se citan lugares como el jardín botánico Valdés Bermejo, el jardín Dr. Fleming, el parque de A Xunqueira, el jardín de Ravella o el de A Coca entre otros.

Desde el Concello recuerdan que el Labora Xove es una pieza más del amplio programa en materia de formación con el que cuenta Vilagarcía con el objetivo de facilitar la inserción a los más jóvenes al mercado laboral actual.