A Danza das Espadas viste de cores e tradición as rúas de Carril e ábrelle as portas ao San Fidel
A Farsa volveu protagonizar o momento máis vistoso da celebración do Santiago Apóstolo
A Danza das Espadas volveu demostrar que é desas tradicións que – si ou si– hai que ver en directo alomenos unha vez na vida. A Farsa – o espectáculo de cultura inmaterial más importante das terras carrilexas– saíu un ano máis a encher de cores e vistosidade a celebración do patrón da localidade, o Santiago Apóstolo. Fíxoo coma sempre, acompañando a procesión e percorrendo os lugares de costume ante milleiros de espectadores que gozan dun espectáculo que é tanto deles como delas dende xa hai uns anos.
A Farsa foi un dos momentos estelares da programación festiva desta localidade arousá, que continúa aínda coas súas grandes festas. De feito hoxe xa é a quenda de San Fidel, con dous días intensos de actividades tanto para os adultos como para os máis pequenos da casa. Ademais de música a todas horas con pasarrúas e os actos litúrxicos, un dos momentos máis emblemáticos é este luns coa Regata de Barcaños na praia da Covacha e coas cucañas. Un día que pensa, sobre todo, nos nenos e nenas da localidade.