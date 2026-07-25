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Diario de Arousa

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Vilagarcía

A Danza das Espadas viste de cores e tradición as rúas de Carril e ábrelle as portas ao San Fidel

A Farsa volveu protagonizar o momento máis vistoso da celebración do Santiago Apóstolo

Fátima Frieiro
25/07/2026 22:24
A cita é anual e todo un espectáculo en Carril
A cita é anual e todo un espectáculo en Carril
Mónica Ferreirós
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A Danza das Espadas volveu demostrar que é desas tradicións que – si ou si– hai que ver en directo alomenos unha vez na vida. A Farsa – o espectáculo de cultura inmaterial más importante das terras carrilexas– saíu un ano máis a encher de cores e vistosidade a celebración do patrón da localidade, o Santiago Apóstolo. Fíxoo coma sempre, acompañando a procesión e percorrendo os lugares de costume ante milleiros de espectadores que gozan dun espectáculo que é tanto deles como delas dende xa hai uns anos.

A Farsa foi un dos momentos estelares da programación festiva desta localidade arousá, que continúa aínda coas súas grandes festas. De feito hoxe xa é a quenda de San Fidel, con dous días intensos de actividades tanto para os adultos como para os máis pequenos da casa. Ademais de música a todas horas con pasarrúas e os actos litúrxicos, un dos momentos máis emblemáticos é este luns coa Regata de Barcaños na praia da Covacha e coas cucañas. Un día que pensa, sobre todo, nos nenos e nenas da localidade.

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