Salnés Empresarial asina un convenio para facilitar aos socios formación especializada
Salnés Empresarial e Galicia Business School acaban de asinar un convenio de colaboración que permitirá que empresarios, directivos e profesionais asociados accedan a programas de formación en condicións preferentes. O acordo foi ratificado polo presidente do colectivo saliniense, Jesús Rey, e o director de Galicia Business School, Eduardo García Erquiaga. Os dous coincidiron na necesidade de facilitar o acceso a unha formación continua que axude ás empresas a adaptarse aos cambios, mellorar a súa competitividade e frontar novos retos.
Así pois as persoas asociadas de Salnés Empresarial poderán beneficiarse de descontos especiais en diferentes programas formativos, así como de becas exclusivas para cursar programas de máster. O acordo tamén contempla a posibilidade de que ambas entidades organicen conxuntamente xornadas, conferencias e seminarios de interese para o tecido empresarial da comarca.
Esta colaboración permite a Salnés Empresarial ampliar os servizos que presta ás súas empresas asociadas e acercarlles novas oportunidades de formación e desenvolvemento profesional.
Rey sinala que “queremos que pertenecer a Salnés Empresarial signifique tener acceso a más oportunidades, contactos, formación y herramientas para hacer crecer los negocios. Este convenio responde a nuestra forma de entender la asociación: cercana, activa y útil para las empresas”. García Erquiaga definiu a formación como un investimento para tomar decisións acertadas.