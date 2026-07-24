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Diario de Arousa

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Vilagarcía

O Concello destina 3.000 euros a renovar os xogos nos parques da Xunqueira e da Tomada

O goberno local aprobou outra cantidade semellante para substitución de maquinaria

Fátima Frieiro
24/07/2026 21:01
Algunhas das partes do parque da Xunqueira xa están precintadas por precaución
Algunhas das partes do parque da Xunqueira xa están precintadas por precaución
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O Concello de Vilagarcía destinará un total de 3.000 euros á renovación de materiais de xogo nos parques infantís da Xunqueira e da Tomada, este último en Carril. Será unha muda parcial daqueles elementos que se encontran máis deteriorados e cuxo estado xa foi advertido por usuarios habituais dos mesmos.

No caso do parque infantil da Xunqueira renovarase o elemento central do mesmo, que é a torre que preside a zona e que ten un uso moi intenso. Varias das súas partes están moi deterioradas e constitúen un risco para os rapaces, que acostuman a ser de moi curta idade. De feito hai partes que xa están precintadas para evitar así o acceso ás mesmas. Dende a administración local contratouse á empresa Oziona Soluciones de Entretenimiento para que repoña eses elementos. Unha actuación que supón un custe de 1.875 euros.

En canto á Tomada substituirase un dos taboleiros de xogos do minibasket. O importe da nova canastra é de 1.100 euros e será subministrada por Baygar.

Por outra banda a Xunta de Goberno Local aprobou o investimento de 2.696 euros para a substitución de maquinaria do Servizo de Parques e Xardíns. En concreto trátase dunha motoserra, de dúas rozadoiras e unha batería eléctrica. A empresa local Madeco será a encargada de levar a cabo esta dotación.

Dende o Concello sinalan que, aínda que son cantidades relativamente modestas, tanto a renovación dos xogos nas áreas de recreo como a modernización da maquinaria son un exemplo da constante atención que fai o executivo socialista para manter as zonas recreativas que teñen un elevado uso.

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