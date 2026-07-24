Carril preparará 9.000 racións de ameixa á mariñeira na súa festa grande e arroz para 1.000 comensais
A Confraría reduce gastos por mor da situación do sector e sobe o prezo do prato a 14 euros por primeira vez en anos
Carril repartirá este ano 9.000 racións de ameixas á mariñeira entre os comensais que se acheguen ata a zona portuaria da localidade o vindeiro 9 de agosto. O patrón maior da Confraría, Javier Quintáns, o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, e o edil de Turismo, Álvaro Carou, presentaron a pé de praia a que é a festa gastronómica máis importante do municipio. Este ano a edición – cuxas actividades tamén se extenden ao sábado 8– será máis austera debido aos malos momentos polos que pasou o sector marisqueiro nos últimos meses. “Imos eliminar os actos solemnes que faciamos o domingo pola mañá. Temos que axustarnos e non queremos prescindir nin modificar nada da gran degustación, que é o que lle interesa realmente á xente”, explicou o patrón maior.
O que también muda este ano é o prezo da ración. Será de 14 euros. “Tivémola a 12 euros xa dende antes da pandemia e este ano subiu todo e temos que axustarnos tamén”, recalcou Quintáns. Iso si, a calidade é a mesma e están xa apalabrados 3.000 quilos de molusco “made in Carril” para ese día grande.
Os boletos poden mercarse tanto online como de forma física nas casetas que se ubicarán durante toda a fin de semana en Carril. Ademais o venres 7 haberá un posto físico na Praza de Galicia, no centro de Vilagarcía.
Tamén os berberechos
A gastronomía tamén estará presente na xornada do sábado a partir das 21:30. A Confraría volverá cociñar o xa célebre arroz con berberechos que o ano pasado se quedou escaso e chegou para 500 racións. “Este ano imos facer para mil e esperamos que nos vindeiros poidamos chegar incluso a máis”, declarou o patrón.
O día propio haberá pasarrúas a partir das once da mañá a cargo dos grupos Xirifeiros, Brisas do Ulla e Airiños de Carril. A degustación comezará ás doce do mediodía e ata fin de existencias.
O alcalde calificou a ameixa de Carril como “a mellor do mundo” e convidou a veciños e visitantes a non perderse esta cita gastronómica de renome.