AmarCarril ofrece visitas a Cortegada a prezos especiais a fin de semana da Ameixa

Unha actividade anterior de AmarCarril Gonzalo Salgado

AmarCarril Turismo Activo Náutico y Marinero quere contribuír a dotar de contido ao evento gastronómico da Festa da Ameixa. É por iso que ofrece visitas guiadas tanto o sábado 8 como o domingo 9 de agosto á illa de Cortegada con prezos especiais de 15 euros por persoa (os menores de 3 anos poden ir de balde). As saídas serán dende a dez da mañá e a última ás catro e media coa periodicidade de tres horas entre elas. Para información e reservas as persoas interesadas deben poñerse en contacto en info@amarcarril.es ou no número de teléfono 626 24 97 25.