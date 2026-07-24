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Vilagarcía

AmarCarril ofrece visitas a Cortegada a prezos especiais a fin de semana da Ameixa

Fátima Frieiro
24/07/2026 21:36
Una guía de AmarCarril enseñó a los pequeños mariscadores
Unha actividade anterior de AmarCarril
Gonzalo Salgado
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AmarCarril Turismo Activo Náutico y Marinero quere contribuír a dotar de contido ao evento gastronómico da Festa da Ameixa. É por iso que ofrece visitas guiadas tanto o sábado 8 como o domingo 9 de agosto á illa de Cortegada con prezos especiais de 15 euros por persoa (os menores de 3 anos poden ir de balde). As saídas serán dende a dez da mañá e a última ás catro e media coa periodicidade de tres horas entre elas. Para información e reservas as persoas interesadas deben poñerse en contacto en info@amarcarril.es ou no número de teléfono 626 24 97 25.

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