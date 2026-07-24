A Deputación destina a O Salnés e Ulla-Umia case 30.000 euros para fomento do galego
A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra acaba de aprobar o reparto de fondos aos concellos para que poidan levar a cabo actividades de dinamización da lingua galega. En total cada concello recibirá aportacións que van dende os 260 ata os máis de 7.600 euros e co obxectivo de organizar xornadas, certames literarios, actividades das Letras Galegas, foliadas ou edición de publicacións en galego entre outras moitas posibilidades.
En concreto as axudas no Salnés repártense con 2.530 euros para Cambados para ‘As mulleres do mar’; O Grove recibe 3.418 para a segunda edición do proexecvto de dinamización da lingua galega no cinema; A Illa 616 euros para un espectáculo de promoción da lectura; Meis 1.633 para ‘A furia de Amanita’; Sanxenxo 1.941 euros para ‘Sanxenxo Fala’ e Vilagarcía 6.105 para os Argonautas Literarios.
Na comarca do Ulla-Umia, Caldas recibe 4.297 euros para ‘O galego é natural’; Moraña un total de 3.342 para unha campaña de promoción da lingua no comercio local; Catoira 3.151 para a súa ‘Foliada Asalto’; Pontecesures 1.334 para unha campaña na Praza de Abastos e Valga 5.395 para unha nova edición do premio de investigación Xesús Ferro Couselo.