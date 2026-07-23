Un conductor ebrio choca contra un coche aparcado en Rodrigo de Mendoza y abandona el lugar

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local denunció al conductor de un turismo que arrojó una tasa de 0,87 y 0.90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en las pruebas preceptivas. Los hechos tuvieron lugar sobre las 6:50 horas, en la Avenida Rodrigo de Mendoza.

En realidad, fue un accidente de tráfico lo que destapó a este conductor ebrio, que colisionó contra otro vehículo debidamente estacionado. Además, el hombre abandonó el lugar, siendo localizado por una patrulla de la Policía Local pocos minutos más tarde, siguiendo las indicaciones que le dieron las personas que vieron los hechos.

Las pruebas arrojaron un resultado que se encuentra bastante por encima de la tasa penal, de 0,60, por lo que el conductor es investigado por un delito contra la seguridad vial. La Policía Local ya tramitó las diligencias ante la autoridad judicial.