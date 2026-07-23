Las farolas exclusivas del Paseo Marítimo continuarán hasta el Puerto de Carril

Colocación de las farolas en la primera fase Gonzalo Salgado

El gobierno local llevará al próximo Pleno una modificación de crédito, por 290.812 euros, para destinar a seis inversiones, entre las que destacan una nueva fase de las farolas de diseño de Elías Cochón (hasta el Puerto de Carril) y la creación de un aparcamiento disuasorio en Os Duráns.

El dinero procede de bajas en obras ya realizadas o de inversiones o compras que, por diversos motivos, no se llegaron a realizar, según explican desde Ravella. El cambio de finalidad cuenta con el informe favorable de Intervención y será debatido en la sesión de julio.

Desglose de las actuaciones

La primera de las actuaciones previstas (41.000 euros) es la preparación de los 4.500 metros cuadrados de la parcela al lado de Aquilino Iglesia, en Os Duráns, para habilitar 120 nuevas plazas de aparcamiento dentro de la red Vaicar!. La obra será realizada por el propio servicio municipal de Obras, al igual que en solar del antiguo Liceo Marítimo. Las obras coincidirán en el tiempo, además, con las mejoras de accesibilidad en la misma calle.

La segunda intervención (60.000 euros) son mejoras en la red de saneamiento en Faxilde (Sobrán), que se están haciendo de urgencia tras las roturas y vertidos registrados en las últimas semanas.

La tercera intervención está relacionada, al mejorar la red de aguas residuales en Veiga de Abaixo (39.890 euros). El proyecto ya está redactado, por lo que solo falta la financiación.

La compra de un nuevo furgón de atestados para la Policía Local (75.000 euros) es el proyecto que cuenta con el presupuesto más elevado de las seis intervenciones. El actual vehículo es muy antiguo y necesita de una renovación inmediata.

El quinto proyecto tiene que ver con Vilaxoán y consiste en reacondicionar la zona delantera de la plaza de abastos hacia la Rúa Avelina Nogueira y el Parque de dona Concha (26.000 euros), para dar así continuidad a las obras en Bouza de Abaixo, que culminan en el mercado.

En cuanto al último proyecto, afecta a Carril, con la extensión de la renovación de las luminarias escultóricas, con diseño de Elías Cochón, hacia la zona del puerto. La primera y segunda fase se financió con fondos europeos y la tercera costará 49.000 euros.