La Policía Local de Vilagarcía detiene a un hombre por incumplir una orden de alejamiento

Vistas de la Rúa Ramón Piñeiro, donde ocurrieron los hechos Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron esta madrugada a un hombre por incumplir una orden de alejamiento que tiene de su expareja sentimental.

La patrulla se encontraba en la zona Ramón Piñeiro López, realizando labores de prevención, a las 3:45 horas, cuando observaron a dos personas en la vía pública en actitud sospechosa. Tras proceder a su identificación, comprobaron que el hombre tenía una orden de alejamiento sobre la mujer por varios delitos de violencia machista, por lo que procedió a su detención.