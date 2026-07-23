Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Bonoloto deja en Vilagarcía un segundo premio dotado con 60.000 euros

Lo repartió la administración número 4, situada en San Roque

Olalla Bouza
23/07/2026 17:13
Fachada de la administración
Fachada de la administración
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Administración de Loterías número 4, situada en San Roque, repartió un segundo premio de la Bonoloto durante el sorteo realizado el miércoles. La combinación ganadora fue 35, 34, 02, 23, 47, 17 con el complementario 36 y el reintegro el 3.  

Fueron tres los acertantes, uno de los cuales compró su boleto en Vilagarcía. El premio está dotado con 60.942,34 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620