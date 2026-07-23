Vilagarcía
La Bonoloto deja en Vilagarcía un segundo premio dotado con 60.000 euros
Lo repartió la administración número 4, situada en San Roque
La Administración de Loterías número 4, situada en San Roque, repartió un segundo premio de la Bonoloto durante el sorteo realizado el miércoles. La combinación ganadora fue 35, 34, 02, 23, 47, 17 con el complementario 36 y el reintegro el 3.
Fueron tres los acertantes, uno de los cuales compró su boleto en Vilagarcía. El premio está dotado con 60.942,34 euros.