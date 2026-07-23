El increíble verano de La Yaya: “Mi nieta en el colegio dice que su abuela es dj. Eso es un orgullo”

La Yaya y su puesta en escena Cedida

Cuando la Yaya DJ se sube al escenario, nada es al azar. Sobre la mesa, un tapete de ganchillo que le regaló su suegra y un par de candelabros. Ella, enfundada en un mono leopardo. La energía está a punto de estallar desde el palco hasta cada uno de los rincones del público, aunque muchos ni lo sospechen al llegar.

El éxito de esta fórmula se encuentra, precisamente, en todo lo que hay detrás. En el camino de negativas, de límites, de invisibilización y, por fin, de ruptura, que convierte a las mujeres en antisistema en potencia. Si en el escenario hay estallido, es porque ya lo hubo antes.

Por eso, cuando por los altavoces suena ‘Se acabó’, de María Jiménez, el bailante se descubre cantándola a pleno pulmón. Ocurre con otros temazos, de esos que a los más serios les avergonzaría que encontrasen en su lista de Spotify. Aunque luego los coreen sin pudor.

“Todos somos muy punkys hasta que suena una charanga”, sentencia Lola Santos. Ese es su nombre en la vida tras el escenario. El que aparece en los carteles también es parte de su identidad de guerra. “Es una declaración de intenciones, porque considero que las mujeres y sobre todo las mayores tenemos un problema en determinados espacios. Mi idea era ocupar los que tradicionalmente están reservados para hombres y jóvenes”, explica la vilaxoanesa.

La transformación

En realidad, Santos llevaba media vida viendo el espectáculo desde las necesarias trincheras, colaborando en la organización de eventos, aunque no es su oficio. También desde la barrera, en comidas y cenas familiares. “Mi hija toca el piano, la gaita y la pandereta y mi marido la percusión”. Su hermano, Xurxo Santos, histórico de Nós de Sobradelo y “súper heavy”. Pero ella reconoce que no sabe cantar.

La Yaya dj Cedida

Ni falta que hace. Con todos estos mimbres y, sobre todo, con todos estos hilos, se fue tejiendo La Yaya. Haciendo bailar al más escéptico en fiestas y reuniones hasta que un día unas amigas le propusieron el salto definitivo: Hacer en público lo que reportaba grandes éxitos en privado.

Y fue en una fecha nada casual, como todo lo que rodea a la dj vilaxoanesa: el día del Orgullo. La defensa del feminismo y de los derechos LGTBIQ+ forman una parte irrenunciable de su espectáculo, con la bandera multicolor como única línea fronteriza de la patria que las folclóricas llevan defendiendo desde mucho antes de que, al parecer, fuese “woke”.

Las mujeres y, sobre todo, las mayores, tenemos un problema en espacios que están reservados a hombres. Mi idea era ocuparlos” Lola Santos

Un repertorio que crece y se adapta

Nombres como Mari Trini, Gloria Trevi, María Jimémez pero también Vico, Rosalía, C.Tangana o Shakira forman parte de un repertorio que empezó siendo cien por cien femenino y que ahora “es al noventa por ciento. ¿Por qué no voy a poner alguna canción de un hombre?”, explica La Yaya. Ella misma lo sintetiza en su perfil de redes. Consiste en hacer ganchillo con los grandes temas de hoy y de siempre. Porque la “abuela” se actualiza y se adapta según el lugar al que acude. “En agosto voy a tener un festival con gente joven, mucho urban. Y tengo que meter de ese estilo”, pone como ejemplo. Aunque al final, reconoce, “todos bailan con Rafaela”. La italiana que cantó al amor libre y al sexo propio como nadie, revive en el escenario de ‘La Yaya’.

“Me parece maravilloso que puedan estar, en un mismo espacio, bailando una persona de 20 años y una de 70”. Es uno de los “orgullos” que le ha dado a Lola su personaje dj. Otro es la satisfacción de que su mensaje está llegando mucho más allá de la fiesta. O, sobre todo, a través de la fiesta. Como el camino que abrió la Carrá. “Me escriben por redes para decirme lo maravilloso que les pareció lo que hago”, apunta Santos. Reconoce que los festivales están abriendo puertas “a un espacio que tradicionalmente estaba cerrado para nosotras”, pero advierte de que todavía queda batalla por delante.

“O eres más joven, o tienes que tener un determinado cuerpo, una determinada cara”, reflexiona. La lucha se ganará “cuando llegue el momento en el que yo pinche y no se reconozca por mi edad, sino por lo que pongo. Eso será maravilloso”, sueña. Por el momento, ya consigue tener un verano interminable, con la agenda llena de eventos. Incluso estuvo en Valencia, en la presentación de La Nuestra. La Yaya, como no puede ser de otra manera, también forma parte de las fiestas populares, como el Carmen, y en septiembre estará en Revenidas, en su Vilaxoán natal. Pero son solo algunos ejemplos de una vorágine que habla del afán de una mujer que lucha contra unos límites establecidos que, además de injustos, le parecen irreales. “Yo a los 20 no sería capaz de hacer esto”, reconoce. En su camino, o más bien en su baile, cuenta con la ayuda, la implicación y el amor de su familia. Desde su marido hasta la más pequeña. “Mi nieta en el cole dice que su abuela es dj. Eso es un orgullo”. Y un legado.