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Vilagarcía

EU critica los daños en la zona de O Ramal tras el Atlantic y Adeplavi ve "avances" en el festival

La asociación señala como positivo la reducción de la ocupación de la playa

Olalla Bouza
23/07/2026 16:37
Así está la zona
Así está la hierba
Cedida
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El grupo municipal de Esquerda Unida de Vilagarcía denuncia los daños en la nueva pradera de O Ramal tras la celebración del Atlantic Fest. "O que era unha pereocupación fundamentada é hoxe unha realidad visible", asegura el portavoz, Juan Fajardo. La asociación Adeplavi, por su parte, considera que la ubicación sigue sin ser la idónea para celebra "avances" con la reducción "de forma significativa" de la superficie de playa ocupada.

EU apunta que hay zonas de hierba deterioradas, áreas "nas que a vexetación sufriu un evidente desgaste" y "unha pradeira que dista moito do estado no que se atopaba antes da montaxe do festival" y lo achaca al "peso das infraestruturas, a compactación do terreo e a falta de luz e rego nas zonas ocupadas durante varios días".

Algo que comparten desde Adeplavi, que señala que "la instalación de escenarios, el acceso de maquinaria, la concentración de miles de personas y la ocupación del arenal durante las labores de montaje y desmontaje generan un impacto difícilmente compatible con la protección de un entorno de estas características", pero ven "un paso en buena dirección" desplazar el festival hacia la zona de O Ramal.

Al contrario, Fajardo pide "responsabilidades" al concejal de Parques e Xardíns, "por permitir unha actuación que acabou provocando danos nun espazo verde recentemente creado".

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