El PP de Vilagarcía critica la contratación "a prisa" de la brigada antiincendios en la última semana de julio

Ana Granja y otros ediles del PP durante el Pleno Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Vilagarcía cuestiona el anuncio "tardío" del gobierno local de Alberto Varela de la convocatoria, para el 24 de julio, "con solo tres días de antelación", de la selección de los trabajadores que integran la brigada de prevención y extinción de incendios forestales. Para la formación evidencia "una vez más" la "falta de planificación, el desgaste y la improvisación" del ejecutivo socialista.

El PP defiende que dichos procesos deben ponerse en marcha en primavera, para dar margen suficiente a los candidatos y organizar el servicio "con garantías". Así, la brigada "estaría hoy plenamente operativa y coordinada para proteger los montes y las parroquias durante los meses de mayor riesgo de incendios".

La portavoz popular, Ana Granja, recuerda que en mayo el PP pidió la adhesión del Concello al convenio con Seaga, impulsado por la Xunta, para reforzar la limpieza de franjas de protección y prevención de incendios. "Aunque el gobierno local acabó atendiendo en silencio la propuesta del grupo mayoritario de la oposición, lo hizo tarde y mal, perdiendo un tiempo valioso para haber dejado limpios los entornos forestales", señalan desde la formación.

Limpieza de fincas

A día de hoy, lamentan los conservadores, no tienen noticias del plan de trabajo previsto para esta limpieza ni qué zonas se van a priorizar o si "se han exigido o ejecutado de forma subsidiaria los desbroces necesarios en las fincas privadas y en las pistas de titularidad municipal".

La portavoz señala que "la prevención de incendios no es una tarea que se pueda resolver de un día para otro a finales de julio. Nuestros montes deben estar protegidos con tiempo y planificación, no con parches de última hora provocados por la dejadez del gobierno local". El PP propone que, de cara a los próximos ejercicios, la tramitación de las brigadas se fije en el calendario municipal al inicio del segundo trimestre del año.