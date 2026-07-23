El parque de O Piñeiriño recibirá el nombre de 'As Cacharolas' en homenaje al movimiento vecinal en el barrio

Carmen 'a Cacharola' Cristina Durán

El parque de O Piñeiriño pasará en breve a denominarse 'As Cacharolas', en homenaje a Carmen Búa Franco y al movimiento vecinal. La propuesta será debatida en el próximo Pleno, el jueves 30, por iniciativa del alcalde, Alberto Varela, que cumple así el compromiso con la asociación Breogán.

El reconocimiento es compartido entre Carmen Búa y su hija, por ello el plural de 'As Cacharolas'. Desde los años 80 del siglo pasado, ambas lideraron la recuperación y organización de las fiestas de San Xoán, hasta constituirlas en un referente festivo en Vilagarcía. "A súa iniciativa sen dúbida contribuíu de maneira decisiva na xeración do sentimento de comunidade desta populosa urbanización", señalan desde Ravella.

Por ello, el cambio de denominación va más allá de Carmen Búa y su hija. En este sentido, el alcalde señala que "simboliza tamén a toda unha xeración de veciños e veciñas que, de maneira altruísta, dedicaron o seu esforzo a construír un barrio máis unido, participativo e solidario". Durante el homenaje que se realizó a la 'Cacharola' en mayo, los representantes de las fuerzas políticas asistentes manifestaron su apoyo a la iniciativa, que se hará oficial durante el Pleno del 30 de julio.