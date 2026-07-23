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Vilagarcía

A Laxe celebra Santa Marta con reparto de bollos preñados, Euphoria y mucho más: este es el programa

Las fiestas serán el primer fin de semana de agosto

Olalla Bouza
23/07/2026 18:40
Los miembros de la comisión de fiestas
Los miembros de la comisión de fiestas
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A Laxe celebrará el fin de semana del 1 y el 2 de agosto las fiestas de Santa Marta, con una programación popular que incluye música, reparto de empanada y bollos preñados, misa cantada, procesión o verbena.

Comenzará a las 10:30 horas del sábado con la alborada de Os Terribles de Arousa. Tomará el relevo, a las 16:30, la charanga Fanfarria Furruxa y la música seguirá, desde las 22:30 horas, con la verbena amenizada por La Mecánica, la discoteca Euphoria y el dj Maqui Álvarez.

La programación organizada por la Comisión de Festas de Santa Marta tendrá el domingo 2 de agosto una jornada mucho más familiar. Lumarada de Cornazo se encargará de la alborada y a las 13 horas habrá misa cantada por la Coral Campolameiro. A continuación, saldrá la procesión acompañada por la Banda de Música y desde las dos de la tarde habrá una sesión vermú, en la que se repartirán gratis bollos preñados y empanada. Además, también habrá pulpeiro. La organización advierte de que no se permitirá el botellón. Por la tarde, la infancia será la gran protagonista, con la celebración de la Festa da Espuma y desde las 19:30 horas serán las poxas. Desde la comisión señalan que ya están recogiendo donaciones de productos de temporada, vinos o animales de granja.

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