Xunta y Concello pondrán en marcha una pequeña zona arbolada en la parte delantera de Fexdega

Visita al interior de los tanques de tormenta Mónica Ferreirós

La reposición del pavimento en Fexdega tras las obras de los tanques de tormenta incluirá una actuación más ambiciosa, con la puesta en marcha de una pequeña zona arbolada en la zona delantera. Xunta y Concello colaboran en esta cuestión y es precisamente la realización de esta actuación lo que está retrasando el final de la obra en este punto.

"Queremos agradecer a colaboración de Augas de Galicia, porque era unha praza moi dura. Pedíuselles colaboración para que tivese algo máis de sombra, colocar xardiñeiras", explicó la edil de Urbanismo, Paola María Mochales. El alcalde incidió en este sentido y garantizaron que se perderán "as menos plazas de aparcamento posible" y que también habrá algún árbol, tanto en el carril que corresponde a la Xunta como en el que compete a Ravella.

El objetivo era que no se complicase este final de obra con dos actuaciones de dos administraciones diferentes y descoordinadas, "para non ocasionar máis trastornos á cidadanía", explicó Varela. Será Tragsa la empresa que haga la renovación del pavimento, incluyendo esta pequeña zona verde. "O mesmo imos facer na zona que nos corresponde a nós. Era importante ter algo de vexetación nesa zona que, además, está pegada ao río", apuntó Paola María.

Ampliación de la EDAR

El anuncio se hizo durante la visita de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañada por el alcalde, Alberto Varela, miembros del gobierno y de la Corporación a las obras de los tanques de tormenta, que se encuentran avanzadas y lo que queda, en la zona de Valle-Inclán, es “montar los equipos, que será en dos semanas, el cruce del río y la parte más delicada, que es la conexión de los colectores que llegan a este bombeo”, explicó David Hernáez, director de la obra. Las previsiones apuntan, por tanto, a que estará todo listo entre septiembre y octubre.

La inversión en los tanques de tormenta es de 9,8 millones de euros y la obra está siendo ejecutada por Petrolam. El tanque de Fexdega tendrá una capacidad de 2.080 metros cúbicos y el de la plaza de 3.700. “Será uno de los principales bombeos de la depuradora”, explicó Hernáez.

Habrá también tres colectores, uno de ellos nuevo en la Avenida de Cambado y seis zonas de impulsión. La actuación tiene como principal objetivo reducir los vertidos al río, especialmente en época de lluvias, y las previsiones apuntan a que se logrará al menos en un noventa por ciento. “Desde el punto de vista del mantenimiento, toda el agua que antes se mandaba al río ahora irá a la planta depuradora”, explicó el director. Precisamente la ampliación de la EDAR fue otra de las actuaciones abordadas.