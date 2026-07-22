La Policía Local de Vilagarcía denuncia a un bar por tener la música alta y gente dentro pese a estar precintado

Una patrulla a pie de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía volvió a denunciar esta noche a un local de ocio, situado en el centro del municipio, por incumplimiento de la orden de cierre. El local, pese a estar precintado desde hace semanas, estaba funcionando a pleno rendimiento con gente en el interior y la música a todo volumen.

De hecho, los agentes se desplazaron a la zona alertados por los vecinos, ya que el ruido les molestaba. Una vez allí, denunciaron varios preceptos, entre ellos al propietario del establecimiento, que les impidió realizar la labor inspectora, incumpliendo la normativa de espectáculos públicos.