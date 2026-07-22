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Vilagarcía

La camiseta solidaria de Zona Aberta para el Auga que hará sonreír a Carmen

Comerciantes y hosteleros destinarán el importe íntegro a la Asociación Síndrome de Renu

Fátima Frieiro
22/07/2026 18:02
La presentación de la campaña fue en la sede de Zona Aberta
La presentación de la campaña fue en la sede de Zona Aberta
Mónica Ferreirós
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La asociación de comerciantes y hosteleros de Vilagarcía, Zona Aberta, busca que la Festa da Auga sea este año una auténtica marea de solidaridad. El colectivo ha decidido unirse a la causa de la Asociación Síndrome de Renu, una enfermedad rara vinculada al neurodesarrollo y que afecta a una niña de la ciudad, Carmen. Para ello –y aprovechando la tradición de las ‘peñas’ de San Roque– la asociación comercializará camisetas de color azul diseñadas por el dibujante Luis Davila con el lema ‘Móllate polo Renu’ y que tienen un coste de 10 euros. Todo lo que se recaude irá destinado a la asociación. “É un día feliz para todos os vilagarciáns e queremos contribuír a que tamén sexa feliz para outras persoas como Carmen”, explica la presidenta, Rocío Louzán.

En principio se sacarán a la venta 600 camisetas, pero podrá ampliarse el número si hay demanda. Desde este jueves pueden adquirirse en Moto Bazar, Yosu, Librería Arines, La Bolsa, Los Pepes, Lamarta, Mike Hair Studio, Pío Pío, Interiores y la cafetería Mickey. Hay de todas las tallas, tanto para personas adultas como para niños.

El padre de Carmen, Antonio Santos, explicó que el síndrome se descubrió en el año 2024 y que su pequeña nació en el año 2021. Indicó que el síndrome es un trastorno genético raro del neurodesarrollo causado por mutaciones en el gen RNU4-2. “Carmen es una niña feliz y eso es lo que nos importa”, reconoció Santos, que agradeció a Zona Aberta su implicación y apeló a la necesidad de llevar a cabo más investigaciones como la que, en su día, lideró el doctor Ángel Carracedo.

El edil de Comercio, Álvaro Carou, hizo un llamamiento a las peñas para que este año usen esta camiseta.

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