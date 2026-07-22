La ANPA de A Lomba reclama en la calle más recursos: “Non imos deixar a ninguén atrás”

La concentración fue en la Praza de Galicia Mónica Ferreirós

La comunidad educativa del colegio de A Lomba salió a la calle en defensa de una educación “pública e de calidade” en su centro educativo, después de que desde la Consellería de Educación se les comunicase –entre otras cuestiones– el cierre de una unidad de cuarto de Infantil para el próximo curso académico. Decenas de personas dotadas con pancartas se concentraron en la Praza de Galicia para pedirle a la Xunta que “a inclusión non debe ser cousa só dun eslogan electoral”.

Un portavoz de la ANPA tomó la palabra para hacer un repaso de la situación que se vive en el centro educativo desde hace ya años y que implican tanto al continente como al contenido. “Tivemos desprendementos na fachada e dous meses despois de finalizarse a obra volveu haber o mesmo problema”, lamentan los padres y madres. Además añaden que en más de una ocasión se le reiteró a la administración autonómica la necesidad de cambiar la pista del patio, pero que no se consignó presupuesto alguno para tales trabajos.

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La preocupación ahora es mayor tras comunicarse el cierre del aula de Infantil y también el prescindir de alguno de los profesores de apoyo que servían para atender a alumnado con necesidades especiales o específicas. “Esta ANPA ten claro que non vai deixar a ninguén atrás”, advertía el portavoz de las familias. De hecho temen que los recortes vayan todavía a más.

La ANPA también lamentó la “nula vontade de diálogo” por parte de la Consellería y advirtieron que seguirán insistiendo en su lucha allá donde sea necesario.

Unidad de acción

Lo cierto es que la situación de A Lomba ha motivado que todos los grupos de la Corporación, salvo el Partido Popular, firmen una moción conjunta que se debatirá en el próximo pleno. En ella solicitan expresamente a la Xunta de Galicia que no suprima el aula de cuarto de Infantil. Señalan en el texto que esta eliminación “implicaría previsiblemente o desprazamento de dous membros do profesorado con destino no CEIP A Lomba a outro centro educativo. Unha circunstancia que non só altera a estabilidade das plantillas docentes e a continuidade dos proxectos, senón que supón unha perda de experiencia e continuidade pedagóxica para a comunidade educativa”. En la moción – que se debatirá en el pleno de la próxima semana fijado para el jueves – los grupos también instan a la administración autonómica a recuperar el profesorado de apoyo en Infantil y de Audición e Linguaxe.

En la moción – que se debatirá en el pleno de la próxima semana fijado para el jueves – los grupos también instan a la administración autonómica a recuperar el profesorado de apoyo en Infantil y de Audición e Linguaxe.