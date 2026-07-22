El proyecto ‘Mares Circulares’ logra recoger 124,8 kilos de residuos en la isla de Cortegada

El proyecto está promovido por Ecomar, el Centro Galego de Vela y Coca-Cola CEDIDA

Un total de 46 voluntarios reunidos por Ecomar, el Centro Galego de Vela y Coca-Cola participaron en una jornada de recogida de residuos en la isla de Cortegada. Un proyecto incluido dentro del programa ‘Mares Circulares’. Las personas que se desplazaron hasta la isla arousana recogieron un total de 124,8 kilos de basura, que ya han sido clasificados por Ecomar para su reciclado.

Todos los datos recabados en la acción serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyección. La información se suma así a la monitorización en 1.163 puntos y a la recogida periódica que se realizó desde la primera edición, en 2018. Posteriormente todos esos datos son puestos a disposición de investigadores y científicos para que ellos puedan llevar a cabo el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras para la conservación del medio marino. En el año 2025 ‘Mares Circulares’ recogió más de 350 toneladas de residuos gracias a las manos de 7.064 personas voluntarias, cofradías y puertos.

La acción principal se realizó en la isla carrilexa CEDIDA

La gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez, destaca que “la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos”.

La acción en Cortegada contó también con la colaboración del Concello de Vilagarcía.