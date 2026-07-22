El mercadillo de Vilagarcía se traslada al viernes por el festivo del sábado

Imagen del mercadillo de Vilagarcía

El tradicional mercadillo de los sábados de Vilagarcía se traslada a la jornada del viernes debido a la conmemoración del Día de Galicia, festivo en toda la comunidad autónoma. El sábado, por lo tanto, tampoco abrirá la Praza de Abastos.

Desde el Concello advierten que, debido a esto, el aparcamiento en el entorno del Mercado quedará restringido desde la tarde de este jueves, concretamente en una parte de la Avenida da Mariña, en la calle Alexandre Bóveda y en la Praza de Doutor Carús. Cuando empiece la instalación de los puestos a primera hora de la mañana la zona debe estar totalmente expedita.

Las limitaciones de aparcamiento, como es habitual, se señalarán con vallas y carteles por parte de la Policía Local en toda la zona.