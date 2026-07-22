Ádega entregará el Premio de Honra a Carlos Blanco en el marco de una intensa Semana de Cine

La programación de la Semana de Cine se presentó en el Salón García y contó con la presencia del alcalde, Alberto Varela, y de la edila de Cultura, Sonia Outón CONCELLO

La Semana de Cine de Vilagarcía ya está aquí y lo hace –debido a la celebración del 50 aniversario del Cineclube Ádega– con un programa cargado no solo de proyecciones, sino también de actividades paralelas. De hecho como novedades de esta edición tendrá lugar la grabación de un pódcast en directo – titulado ‘Gafapasta plasta’– en el que participarán diferentes personas de Vilagarcía que ofrecerán su punto de vista sobre el séptimo arte e intentando dejar de lado los clichés relacionados con los cinéfilos. Además se entregará el Premio de Honra al actor vilagarciano Carlos Blanco, que fue además uno de los precursores del mundo del teatro en la ciudad junto a Eduardo Puceiro ‘Chango’ en el Grupo Ítaca.

La jornada inaugural será el día 31 a las nueve de la tarde en el Salón García. Será aquí donde se centralizarán la mayor parte de las propuestas. A las diez de esa misma jornada se proyectará el adelanto del documental ‘A mirada compartida. O reflexo dunha vila’, que el Cineclube está elaborando con motivo de su medio siglo de vida. “Está en fase de produción, polo que só veremos un adianto, pero toda a peza estrearase ao longo deste ano”, señala el presidente de Ádega, Fernando López. La entrada es gratuita.

Las proyecciones

Lo fuerte arranca el lunes 3 con el primer capítulo del pódcast. Será a las 20:15 horas y a cargo del historiador local Manuel Villaronga, que hará un recorrido por la historia del cine en la ciudad bajo el título de ‘Vilagarcía e o cinema en cinco tempos’. A las 21 cede el turno a Montse Fajardo, Alberto Ibáñez y Xabier Marqués. La proyección del día es el film noruego ‘Affeksjonsverd’ de Joachim Trier.

El martes 4 el pódcast a las 21 horas será con Manuel Millán, Alberto Ibáñez y Xabier Marqués y el film de la jornada es el colombiano ‘Un poeta’ de Simón Mesa Soto. En el pódcast del miércoles 5 estarán José Luiz Oubiña con Ibáñez y Marqués de nuevo y la película elegida es la brasileña ‘O agente secreto’ de Kleber Mendonça Filho. El jueves 6 será Rosa Estévez la invitada en el pódcast y el film es el danés ‘O último viquingo’ de Anders Thomas Jensen. Todas las proyecciones del Salón García son a las 21:30 horas y tendrán coloquio posterior. El sábado 8 será la película-concierto con banda sonora en directo a cargo de Jazz de Chus Pazos. El film es ‘The penalty’, de Wallace Worsley. El precio de las entradas es de 5 euros para los que no son socios del Cineclub y hay un precio reducido de 3,5 para parados y estudiantes. Las películas que tienen concierto cuestan 8 euros (5 con la reducción). Además el Cineclube ofrece la opción de un abono de 15 euros para acceder a todas las películas de la Semana. Las entradas están disponibles en la web de la entidad www.cineclubeadega.com.

Como en cada edición el Cineclube Ádega reserva una proyección al aire libre y gratuita. Será el viernes 7 y el film es ‘Rango’, de Gore Verbinksi. En esta ocasión la película se emitirá a las 22 horas, pero ya desde las 19 habrá paseos a caballo, photocall, juegos temáticos y barra con bebidas en el parque Valdés Bermejo.