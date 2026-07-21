Vilagarcía busca personal para su brigada contraincendios

Imagen de archivo de un incendio en el Monte Xiabre G. Salgado

El Concello de Vilagarcía abre el proceso de selección para poner en marcha una brigada contraincendios que estará operativa durante tres meses. La administración municipal fija para este viernes las pruebas, que se desarrollarán en el Auditorio a partir de las nueve de la mañana.

Lo que buscan desde Ravella es configurar un grupo que estará compuesto por un jefe, un peón-conductor y tres operarios. Los cinco tendrán la condición de funcionario interino durante el tiempo que dure el contrato. Las pruebas se desarrollarán mediante el procedimiento de concurso oposición-libre. Las personas interesadas en optar a alguno de los cinco puestos deberán presentarse en el Seminario 1 con su DNI y un currículum debidamente justificado, además de con ropa deportiva apta para la realización de las pruebas físicas.

La brigada se activa en base al convenio bianual firmado entre el Concello de Vilagarcía y la Consellería de Medio Rural.

En todo caso las bases completas pueden consultarse en la sede electrónica del Concello (sede.vilagarcia.gal), en la sección de Recursos Humanos-Procesos Selectivos.

La primera prueba consiste en resolver un cuestionario tipo test de 20 preguntas sobre aspectos relacionados con el trabajo y de acuerdo con el temario que figura en la convocatoria. La segunda – que al igual que la anterior será obligatoria y eliminatoria– será la física. La tercera versará sobre el conocimiento de la lengua gallega.

El gobierno local espera que –si todo el personal que se necesita es seleccionado en las pruebas del viernes– la brigada empiece a desarrollar sus tareas desde el día 28 de este mes. De esta forma – exponen desde Ravella– el equipo de profesionales estaría activo hasta finales del mes de octubre.