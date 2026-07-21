Los pisos de protección especial del nuevo edificio de O Piñeiriño salen ya a la venta por más de 180.000 euros

Vistas del nuevo edificio Idealista

Los pisos de protección especial del nuevo edificio de O Piñeiriño están ya a la venta, en portales especializados como Idealista y por precios que, eso sí, no bajan de los 180.000 euros. Todos tienen tres habitaciones y terraza, por lo que se trata de viviendas amplias, pero lo que las diferencia es la superficie, que va desde los 95 hasta los 144 metros cuadrados.

También el precio, siendo el más bajo el de 181.367 euros y el más elevado de 210.782 euros. Treinta de las viviendas son de protección especial, mientras que cinco son de venta libre. Destacan desde la inmobiliaria, Gestogar, que se trata de un edificio que destaca por su “diseño moderno, fachadas y situación”, en un barrio “en la entrada de la ciudad” y “muy bien comunicado y con todos los servicios”, como supermercados, colegios e institutos o centros deportivos, entre otros.

También hace referencia al precio reducido, aunque lo cierto es que no es mucho más barato que el resto de promociones de obra nueva que se están llevando a cabo.

El edificio se situará en la calle Francisco Porto Rey y es uno de los dos inmuebles que se está construyendo en O Piñeiriño, ya que otro, con viviendas de lujo con piscinas en el tejado, ya tiene las grúas funcionando desde la primavera.

La legislación autonómica establece unos precios máximos para las viviendas en régimen especial, cuyo máximo se encuentra en los 1.970 euros el metro cuadrado.

En cualquier caso, las nuevas promociones inmobiliarias que se anuncian en Vilagarcía dejan al descubierto el elevado precio en el que se encuentra la vivienda de obra nueva. Los pisos más accesibles de los que se anuncian de promoción privada son de una única habitación. En este ámbito se encuentra la diferencia del edificio que se construye en la Rúa Porto Rey, en As Pistas, donde son todas viviendas amplias y de tres habitaciones, a un precio similar al que se puede comprar un piso en edificios como el que se anuncia en el Paseo Marítimo. Otra promoción en el barrio de O Piñeiriño cuenta con una vivienda por 187.000 euros, aunque en este mismo inmueble se pueden encontrar áticos por 360.000 euros.

Son precios muy elevados para el salario medio del vecino de O Salnés, que se encuentra en los 1.750 euros. La situación se agrava teniendo en cuenta que, a la hora de alquilar, existen graves dificultades. En primer lugar, que muchas viviendas que son segundas residencias se encuentran cerradas, mientras que otras solo se arriendan en el periodo de octubre a junio, debiendo quedar libre en verano para el turismo. Los precios, así, se disparan