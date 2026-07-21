La Xunta levanta la restricción de baño en la playa de Canelas

Cartel de prohibido bañarse en Canelas Aitana Vidal

La Xunta de Galicia acaba de levantar la restricción de baño en la playa de Canelas después del último episodio contaminante comunicado al Concello. Las muestras tomadas el domingo 19 certifican que la calidad del agua ya es la correcta. La comunicación desde la administración autonómica se hizo por vía telefónica.

Cabe recordar que fue hoy mismo cuando la Consellería de Sanidade comunicó al Concello de Vilagarcía que debe colocar los carteles en el arenal que ya están puestos desde ayer, cuando tuvieron conocimiento en la administración municipal de la contaminación por e-coli.

"Esta situación volve a poñer en evidencia o que o goberno local vén reclamando dende hai tempo: un método máis eficiente para facer advertir dos episodios de contaminaciónnas praias".

En el oficio recibido hoy, desde la administración autonómica señalan que el domingo se tomó una nueva muestra de las aguas en la playa y se comprobó que no estaban colocados los carteles con los resultados de las analíticas ni la recomendación de no bañarse. "Malamente o Concello podería ter posto tales carteis cando non recibiu a comuniación ata o luns", señalan desde Ravella.

Dicha comunicación se refería a unas muestras tomadas en miércoles anterior y remitidas a Ravella el viernes por la tarde. "Seguindo esta lóxica, non é de extrañar que se solicitara hoxe a colocación dos carteis que xa figuran na praia dende onte".