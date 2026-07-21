La rehabilitación supone solo el 4,6% de las obras en Vilagarcía en los últimos seis años

Casas típicas del barrio de O Castro Mónica Ferreirós

La recuperación de la construcción en Vilagarcía no se frenó ni siquiera en el año en el que estalló la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las grúas prefieren empezar de cero, sobre terrenos yermos. La rehabilitación de inmuebles no está de moda en la localidad y se mantiene en números rojos prácticamente desde el inicio de siglo, pero es especialmente significativa en los últimos seis años.

Y es que las licencias de rehabilitación de edificios o viviendas supusieron solo el 4,6 por ciento de las obras que se pusieron en marcha en Vilagarcía entre 2020 y 2025, según los datos que ofrece el Instituto Galego de Estatística. Es una media, ya que hay años, como el pasado, en los que apenas llega al 2,5 por ciento del total de las licencias concedidas en el sector de la construcción.

El mejor año de los últimos seis es el de 2024, con 25 obras de rehabilitación, que suponen el 5,8 por ciento de las 431 licencias concedidas durante ese ejercicio. Por lo general, las cifras se mueven entre los 11 (el mínimo de 2025) y los 25, el máximo de 2024, siendo 19 el número otorgado durante tres años consecutivos (entre 2021 y 2023). En total, desde el año del coronavirus se rehabilitaron 109 edificios, frente a las 2.324 licencias de obra que se concedieron en la construcción.

Lo cierto es que es una tendencia que se registra desde hace décadas. En los años del ‘boom’ inmobiliario, entre 2000 y 2007, no eran muchas más las obras de rehabilitación que se llevaron a cabo. Sumaron un total de 192, frente a las 860 licencias de construcción que se concedieron solo en el año 2005. Por lo general, puede decirse que las obras para darle una nueva vida a los edificios históricos no registran variaciones vinculadas a tendencias y se mantienen siempre bajo mínimos.

Ayudas sin ejecutar

Lo cierto es que las políticas de rehabilitación impulsadas por las administraciones estatal y autonómica, tampoco tuvieron mucho éxito a lo largo de las anteriores convocatorias. Y es que entre los años 2015 y 2022 (a partir de ahí cambio el criterio, al desvincularse el Gobierno central de este convenio), los municipios arousanos solo ejecutaron el 27 por ciento de los fondos destinados a darle una nueva vida a los inmuebles situados en zonas históricas.

En la comarca de O Salnés, son dos los municipios con ARI: Vilagarcía y Cambados; en Ulla-Umia hay uno, Caldas; mientras que el otro se encuentra en Barbanza: Rianxo.

Desde hace cuatro años, la denominación cambió para acceder a los fondos europeos a través de rehabilitación a nivel barrio, tal y como aparecen especificado en la web de la Xunta.

Un plan de protección de 1985

En este sentido, Vilagarcía suma un total de 1.782 viviendas susceptibles de ser rehabilitadas, en áreas declaradas de interés. De estas, 507 están en el núcleo de Carril, que suma 8,48 hectáreas y que está vinculado a la actividad pesquera, con una arquitectónica “popular de balcones, galerías, corredores y patines que conforman un espacio de gran valor arquitectónico y ambiental”. Fue declarado ARI el 2 de marzo de 2007, al mismo tiempo que el de Vilaxoán, que suma 8,67 hectáreas y muestra la misma morfología marinera que la zona norte.

En el centro de Vilagarcía se encuentra otro de los núcleos protegidos. Comprende, básicamente, el barrio de O Castro, el ensanche y dos bloques de viviendas simétricos de mediados del siglo XX.

Es, probablemente, el primer núcleo para el que se planificaron medidas de protección, pero también aquel en el que menos se intervino, como se puede ver en el estado de las viviendas.

Se trata del núcleo primigenio de Vilagarcía y desde la administración autonómica señalan en su portal que “es el núcleo originario de la ciudad, donde se encuentra la mayor parte de las viviendas unifamiliares y conserva tipologías unifamiliares y conserva tipologías arquitectónicas de carácter popular vinculada al mundo marinero”.

Ya en el año 1983 se redactó el Plan Especial de Reforma Interior del Castro y, dos años más tarde, el Plan Especial de Protección del Castro. Mientras que el primero estaba destinado a la modernización del barrio, el segundo tenía como objetivo proteger su valor histórico, arquitectónico y popular.

Sin embargo, desde entonces no se ejecutaron medidas específicas para poner en valor un barrio que, en la actualidad, está orientado prácticamente a la actividad hostelera. Aunque sí se hicieron alguna que otra rehabilitación, lo cierto es que el estado general del conjunto de las viviendas es bastante malo y lleno de. En su día, existió un plan para hacer viviendas en el edificio situado entre dos callejones, una antigua escuela, pero nunca llegó a ponerse en marcha tras desistir la empresa. Ahora, se encuentra en venta.