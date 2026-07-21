La cesta más solidaria en la Praza de Abastos: valorada en 550 euros y en favor del cáncer de mama metastásico

El sorteo lo realizan los vendedores del Mercado Mónica Ferreirós

Los vendedores de la Praza de Abastos de Vilagarcía se han sumado a la ola de solidaridad para contribuir en las investigaciones alrededor del cáncer de mama metastásico. Los placeros han activado el sorteo de una cesta con productos y premios valorados en 550 euros en el que pueden participar todos aquellos que compren en los establecimientos del Mercado Municipal.

Según las bases que rigen el sorteo se dará un número por cada 5 euros de compra y la persona ganadora se dará a conocer el día 14 de agosto. Los vales que se ofrecen en la cesta podrán gastarse en la propia Praza de Abastos hasta el 30 de septiembre de este año.

La persona agraciada se llevará un suculento premio, dado que la cesta contiene 310 euros en vales para la compra de pescado y marisco; 110 en carnicería; 10 en frutería y 5 en churrería. También hay dos vales para un queso del país; uno para una empanada de maíz; otro para media hoja de bacalao, uno para un pollo asado, otro para un kilo de vieiras del Pacífico, un vale para una planta silvestre y otro para dos aromáticas, así como otro que equivale a un paquete de café. Además suma un bote de miel, chorizos, mermeladas ecológicas, ajos, semillas, marcapáginas y velas.