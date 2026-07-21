El Concello pide a los vecinos que tiren la basura en bolsas cerradas y bien herméticas

Imagen del servicio de recogida de basura en Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía hace un llamamiento a la ciudadanía para que, cuando depositen basura en los contenedores, lo hagan en bolsas bien cerradas y herméticas. El gobierno local pide la colaboración vecinal para evitar los malos olores que desprenden algunos contenedores y que, sobre todo, se ven incrementados por el calor de los meses de verano.

Ravella señala que son casi 1.100 los contenedores que conforman el sistema de recogida de basura en la ciudad y que es la empresa adjudicataria del servicio, Urbaser, la que se encarga de forma periódica de mantenerlos en buenas condiciones de salubridad. Sin embargo el Concello reconoce que hay ciudadanos y también titulares de establecimientos hosteleros que depositan restos de comida y líquidos en bolsas sin cerrar, lo que contribuye a que la limpieza sea más problemática. “Cando unha parte – por moi pequena que sexa– da cidadanía e da hostalería non demostra vontade para cumprir coas normas nin solidariedade co resto da sociedade, pouco se pode avanzar”, indican. De ahí que hagan un nuevo llamamiento a la colaboración y responsabilidad individual.

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El problema más grande se detecta en los contenedores de resto y orgánico. Estos se limpian una vez a la semana, mientras que el resto se hace la misma acción una vez al mes.

Desde el Concello reconocen que sí es cierto que hay retrasos a la hora de reponer contenedores que se encuentran rotos o en mal estado. Por ello ha exigido a la empresa Urbaser que preste atención a este tipo de cuestiones que, lo que hacen, es contribuir a agravar el problema de los olores que se está detectando en las últimas semanas.