Cultura destinará 3.000 euros a solventar las humedades en la antigua unitaria de Cornazo

Imagen de archivo de la antigua unitaria de Cornazo D.A.

La Xunta de Goberno de Vilagarcía acaba de contratar a la empresa Reformas Trébol S.L. para que lleve a cabo las actuaciones necesarias para acabar con las filtraciones de agua que se detectaron en la antigua escuela unitaria de Cornazo. Unas instalaciones que, a día de hoy, son usadas por colectivos vecinales y culturales de la parroquia.

Desde el Concello advierten que los trabajos empezarán de inmediato y tendrán una duración aproximada de quince días.

Los problemas de filtraciones y humedades en el edificio se detectaron en los últimos meses. Los técnicos municipales constataron que estas procedían de las uniones de las dos chimeneas con la cubierta de teja. El agua empezó a afectar a las paredes y a los techos de las aulas superiores.

Para evitarlo los operarios de la empresa Trébol deberán desmontar el tejado alrededor de las citadas chimeneas, impermeabilizarlas y estar especialmente atentos en su unión con la cubierta. Finalmente se instalarán de nuevo las tejas.

Desde el gobierno local señalan que la inversión responde a su compromiso con los vecinos a la hora de mantener la extensa red de centros sociales que hay en la ciudad.