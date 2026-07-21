Científicos reputados falarán en Revenidas de eclipses e da física nos ‘pogos’ dos concertos
A proposta ‘Ondas e Partículas’ coloca a Galicia no mapa internacional no marco do festival vilaxoanés
Os eclipses que se vivirán na Península Ibérica ata o ano 2028, a protonterapia, a IA ou a física arredor dos ‘pogos’ dos concertos son algúns dos temas que se abordarán no proxecto ‘Ondas e Partículas’ que desembarca no festival Revenidas de Vilaxoán. Científicos reputados abordarán estes e outros asuntos e capitanearán obradoiros para degustar xeados feitos con nitróxeno líquido, para observar cámaras de néboa ou para construír cargadores solares.
A cita –que coloca a Galicia no mapa internacional da divulgación científica– foi presentada na sede do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Igfae).
Nomes de sona
Polo festival que se celebra entre os días 10 e 13 de setembro pasarán nomes como o matemático e presentador do programa Órbita Laika de TVE, Eduardo Sáenz de Cabezón; a investigadora da Universidade da Coruña e Premio Nacional, Verónica Bolón; os investigadores do Igfae, Juan Calderón Bustillo e Marta Reina Campos e o tamén recoñecido investigador e divulgador José Edelstein. Tamén estarán referentes da ciencia nas redes sociais como Adrián García (El Físico Barbudo) ou a investigadora do CERN, Paula Desiré.
O acto de presentación estivo capitaneado polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que destacou que este proxecto “estreita aínda máis o vínculo de Galicia, a USC e o Igfae co CERN” dunha forma que “explica que é a ciencia e para que serve, facendo avanzar á sociedade”.
O director de Revenidas, Xoán Quintáns, puxo en valor a proposta para “coñecer mellor o mundo no que estamos”.