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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Borjamina se pone la mochila rumbo a la Ruta de la Seda 

Los concursantes del programa de TVE 'Hasta el fin del mundo' ya han iniciado su viaje

Fátima Frieiro
21/07/2026 19:46
Borjamina comparte equipo con Miguel Ángel Gómez
Borjamina comparte equipo con Miguel Ángel Gómez
RTVE
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El vilagarciano Borjamina ya viaja con su mochila hacia su nueva aventura televisiva. Uno de los más conocidos del trío 'Mozos de Arousa' es uno de los participantes de 'Hasta el fin del mundo', el programa presentado por Paula Vázquez y que se emitirá en TVE. El joven compartirá peripecias con Miguel Ángel Gómez, conocido por participar en formatos como 'Pasapalabra' o 'Saber y Ganar'. Son el tándem llamado a competir con otros nombres reconocidos del panorama nacional como María José Campanario, María del Monte o Belinda Washington entre otros. 

Borja Santamaría en el mostrador de su librería

Borjamina vuelve a la tele para recorrer la Ruta de la Seda con TVE

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En esta segunda edición los concursantes recorrerán la fantástica Ruta de la Seda y deberán hacerlo siguiendo las reglas del programa, con un presupuesto diario muy ajustado y echando mano de intelecto y pericia para poder llegar a las metas establecidas.

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