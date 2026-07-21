Borjamina se pone la mochila rumbo a la Ruta de la Seda 

Borjamina comparte equipo con Miguel Ángel Gómez RTVE

El vilagarciano Borjamina ya viaja con su mochila hacia su nueva aventura televisiva. Uno de los más conocidos del trío 'Mozos de Arousa' es uno de los participantes de 'Hasta el fin del mundo', el programa presentado por Paula Vázquez y que se emitirá en TVE. El joven compartirá peripecias con Miguel Ángel Gómez, conocido por participar en formatos como 'Pasapalabra' o 'Saber y Ganar'. Son el tándem llamado a competir con otros nombres reconocidos del panorama nacional como María José Campanario, María del Monte o Belinda Washington entre otros.

Borjamina vuelve a la tele para recorrer la Ruta de la Seda con TVE Más información

En esta segunda edición los concursantes recorrerán la fantástica Ruta de la Seda y deberán hacerlo siguiendo las reglas del programa, con un presupuesto diario muy ajustado y echando mano de intelecto y pericia para poder llegar a las metas establecidas.