Vilagarcía y Vilanova se unen para dar saneamiento y agua potable a cinco viviendas limítrofes

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Unas obras de abastecimiento de agua y saneamiento en la Rúa A Valiña, en Solobeira, permitirán unir las redes de Vilagarcía y Vilanova, justo en el límite entre ambos concellos (en el lugar de Framil, parroquia de Baión). El acuerdo entre ambas administraciones facilitará que cinco viviendas puedan disfrutar de dos servicios básicos de los que, hasta ahora, carecían.

Al tratarse de aguas potables, también está implicada en el proyecto la empresa concesionaria, Espina & Delfín, que instalará las tuberías.

De la apertura de las zanjas se encargará el Concello de Vilagarcía, a través de la empresa Montajes Iglesias, SL. Teniendo en cuenta la diferencia de cotas, los propietarios tendrán que instalar, por su cuenta, la conexión a la red, incluido el sistema de bombeo. Este acuerdo para compartir y unir las redes no es el primero, “nin probablemente será o último”, señalan desde Ravella, ya que Vilagarcía y Vilanova comparten fronteras con núcleos rurales que, como en el caso de O Sixto, llegan a complicar la gestión diaria de los servicios. Y es que en este lugar hay viviendas en diferentes concellos.