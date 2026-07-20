Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía y Vilanova se unen para dar saneamiento y agua potable a cinco viviendas limítrofes

Debido a la diferencia de cotas, los propietarios tendrán que encargarse de la conexión a la red, incluido el sistema de bombeo

Olalla Bouza
20/07/2026 19:57
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Unas obras de abastecimiento de agua y saneamiento en la Rúa A Valiña, en Solobeira, permitirán unir las redes de Vilagarcía y Vilanova, justo en el límite entre ambos concellos (en el lugar de Framil, parroquia de Baión). El acuerdo entre ambas administraciones facilitará que cinco viviendas puedan disfrutar de dos servicios básicos de los que, hasta ahora, carecían.

Al tratarse de aguas potables, también está implicada en el proyecto la empresa concesionaria, Espina & Delfín, que instalará las tuberías.

De la apertura de las zanjas se encargará el Concello de Vilagarcía, a través de la empresa Montajes Iglesias, SL. Teniendo en cuenta la diferencia de cotas, los propietarios tendrán que instalar, por su cuenta, la conexión a la red, incluido el sistema de bombeo. Este acuerdo para compartir y unir las redes no es el primero, “nin probablemente será o último”, señalan desde Ravella, ya que Vilagarcía  y Vilanova comparten fronteras con núcleos rurales que, como en el caso de O Sixto, llegan a complicar la gestión diaria de los servicios. Y es que en este lugar hay viviendas en diferentes concellos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620