Vilagarcía aprueba el proyecto del nuevo centro social de Os Duráns por casi 900.000 euros

El bajo en el que se intervendrá Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno Local acaba de aprobar el proyecto para reformar el bajo de Os Duráns donde se pondrá en marcha el Centro de Servizos Sociais. Está diseñado por Iago Fernández, autor de obras como el albergue de Carril o la escuela infantil de Vilaxoán, y el presupuesto es de 899.937,50 euros. El siguiente paso será el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al tratarse de fondos europeos, pero se trata de un trámite que previsiblemente se cumplirá, ya que el organismo estatal dio su conformidad a la Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL), en la que se incluye esta obra.

Será el paso necesario para poder sacar a licitación la obra. El ejecutivo que preside Alberto Varela quiere hacerlo este año. El plazo de ejecución de la reforma y acondicionamiento del bajo de Os Duráns es de ocho meses, una vez formalizado el contrato.

A estos 900.000 euros se suman los 230.000 que, previamente, el Concello destinó a la compra de los locales sobre los que se va a actuar. Se trata de un conjunto de cuatro bajos, unos destinados a garaje y otros a almacén, con vistas a las calles de Eduardo Pondal y Os Duráns. Tras las obras, quedarán unidos.

Así serán las nuevas instalaciones

La superficie será de 500 metros cuadrados, que desde Ravella señalan como "suficientes para que tanto os/as traballadores/as de Servizos Sociais como as persoas usuarias vaian a notar un cambio radical con respecto á situación actual". La entrada principal del nuevo centro será desde Eduardo Pondal.

En la actualidad, la atención se presta en distintos espacios, desconectados entre sí físicamente, dentro de la Casa Consistorial.

Tras la profunda reforma de los locales de Os Duráns, todo estará unificado. El proyecto de Fernández Puentes contempla crear diez despachos para cada una de las Unidades de Traballo Social (UTS), a los que se unen otro para la Unidade de Primeira Atención, un segundo para la Dirección y un tercero para la concejala. La distribución de nuevos espacios incluye, igualmente, zonas de espera, sala de reuniones, una oficina abierta (cuatro puestos) y una unidad administrativa/mostrador, con tres puestos. También habrá aseos y cuartos de instalaciones, almacenamiento y limpieza.

Plano del nuevo centro Concello

Accesibilidad y aparcamiento

En cuanto al exterior, el arquitecto formula una solución idéntica a la que llevó a cabo en la reforma del pabellón Sara Gómez, es decir, una fachada ventilada a través de chapas minionda microperforadas de acero galvanizado. De esta manera, se dará un aspecto moderno a un edificio construido hace varias décadas, unificando la imagen de un centro que da a dos calles.

"Con este investimento, o goberno local volve a demostrar o seu compromiso co gasto social, pois non só adquiriu un local e agora vaino acondicionar, senón que ano a ano incrementa o presuposto de Servizos Sociais, tanto na contía da axudas como no persoal especializado que rpesta atención á cidadanía", destacan fuentes municipales.

Además, desde Ravella inciden en que la inversión en Os Duráns tiene otra variante: la dinamización del barrio. "De feito, ao tempo que se recuperará un vello edificio, e de novo a través de fondos europeos, xa se prepara unha importante intervención urbanística para mellorar a accesibilidade e a mobilidade na súa contorna", apunta el Concello.

Así, desde el ejecutivo local anuncian que, antes de que el centro comience a funcionar, ya estará en marcha el nuevo aparcamiento disuasorio a menos de cien metros, en la Rúa Aquilino Iglesia.