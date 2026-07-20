Pilocha se suma como artista invitada a un Vilaxoán Canta muy participativo

Álvaro Cardalda dirige la multitudinaria coral, que emociona cada año Aitana Vidal

Vilaxoán Canta volvió a ser el broche perfecto para unas Festas do Carme que se viven con intensidad en la localidad y que este año recuperaron algunas de sus citas más emblemáticas. La gran coral dirigida por Álvaro Cardalda, que lleva semanas ensayando, demuestra no solo que crece cada año, sino también que el futuro está garantizado, con una cantera infantil que se implica y multiplica y da voz a las tradicionales canciones de taberna marinera.

En esta ocasión, ya cerca de los 45 años, el evento contó con una artista invitada que es ya también parte de la historia de la canción popular gallega. Se trata de Pilocha, que en los años setenta formó parte del grupo de artistas que, a través de la música, denunciaron la falta de libertades y se comprometieron con la defensa del idioma.

En la Praza Rafael Pazos, y bajo la dirección de Álvaro Cardalda y su acordeón, la coral abrió la cita con la interpretación de ‘Como la nave sin rumbo’, para continuar con ‘Lejos’, ‘Villajuán del alma’, ‘Xotas de Arousa’, ‘Eu son nacido no pobo’, ‘El puente de mi barquilla’, ‘Alecrín’, ‘Luz Divina’ y ‘A Filomena’. Fue el broche final, el emblemático ‘Sómosche de Vilaxoán’ (da terra das Revenidas) el que hizo emocionar al público. La cita cuenta con la colaboración de la Coral Máximo Patiño, así como del Concello y la Cofradía.